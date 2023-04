Cours de dessin pour enfants 12 route de Saubion, 27 avril 2023, Seignosse.

Dans son agréable atelier de Seignosse, Alba propose des cours de dessin pour les enfants sur le thème « L’océan en aquarelle ». Dès 4 ans et quelque soit leur niveau, tous les élèves sont acceptés pour laisser aller leur imagination et leurs dix petits doigts d’artistes. A vos pinceaux !.

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 16:00:00. .

12 route de Saubion Atelier Salvaje

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



In her pleasant workshop in Seignosse, Alba offers drawing lessons for children on the theme « The ocean in watercolor ». From 4 years old and whatever their level, all students are accepted to let their imagination and their ten little fingers of artists go. To your brushes!

En su agradable taller de Seignosse, Alba ofrece clases de dibujo para niños sobre el tema « El océano en acuarela ». A partir de 4 años y sea cual sea su nivel, todos los alumnos son aceptados para dejar volar su imaginación y sus diez deditos de artista. ¡A sus pinceles!

In ihrem gemütlichen Atelier in Seignosse bietet Alba Zeichenkurse für Kinder zum Thema « Der Ozean in Aquarell » an. Alle Schüler ab 4 Jahren und unabhängig von ihrem Niveau sind willkommen, um ihrer Fantasie und ihren zehn kleinen Künstlerfingern freien Lauf zu lassen. An die Pinsel!

Mise à jour le 2023-03-11 par OT Seignosse