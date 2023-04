Balade guidée en fat bike électrique Le Pouy, 1798 av Charles de Gaulle, 25 avril 2023, Seignosse.

Les Vélos de Pilou, le loueur de vélos de Seignosse bourg, vous propose une sortie en fat bikes électriques accompagnée !

Prêts à découvrir la forêt seignossaise en fat bike, vous emprunterez à la fois les pistes cyclables et les beaux sentiers forestiers. Votre accompagnateur diplômé vous fera visiter les recoins de la forêt : il vous emmènera voir l’étang blanc, une palombière… Un moment sportif et de détente en même temps grâce à la nature environnante.

Horaires : 14h à 16h30.

Tarif : 39€ par personne.

A partir de 12 ans.

Lieu de RDV : Les Vélos de Pilou – Seignosse bourg

Nb de places limité : 10 personnes

Réservation obligatoire au 05 58 98 65 70.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 16:30:00. .

Le Pouy, 1798 av Charles de Gaulle

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Les Vélos de Pilou, the bike rental company of Seignosse bourg, offers you a guided ride on electric fat bikes!

Ready to discover the forest of Seignosse on a fat bike, you will use both the bike paths and the beautiful forest trails. Your qualified guide will make you visit the corners of the forest: he will take you to see the white pond, a pigeon house… A sporty and relaxing moment at the same time thanks to the surrounding nature.

Schedule: 2pm to 4:30pm.

Price : 39? per person.

From 12 years old.

Meeting point : Les Vélos de Pilou – Seignosse bourg

Limited number of places: 10 people

Reservation required at 05 58 98 65 70

Les Vélos de Pilou, la empresa de alquiler de bicicletas de Seignosse bourg, te propone un paseo guiado en fat bikes eléctricas

Listo para descubrir el bosque de Seignosse en fat bike, utilizarás tanto los carriles bici como los hermosos senderos del bosque. Su guía cualificado le llevará a visitar los rincones del bosque: le llevará a ver el estanque blanco, un palomar… Un momento deportivo y relajante al mismo tiempo gracias a la naturaleza que le rodea.

Horario: de 14:00 a 16:30.

Precio: 39? por persona.

A partir de 12 años.

Punto de encuentro: Les Vélos de Pilou – Seignosse bourg

Número limitado de plazas: 10 personas

Reserva obligatoria en el 05 58 98 65 70

Les Vélos de Pilou, der Fahrradverleih in Seignosse bourg, bietet Ihnen eine begleitete Fahrt mit elektrischen Fat Bikes an!

Sie sind bereit, den Wald von Seignosse mit dem Fat Bike zu entdecken. Sie werden sowohl die Radwege als auch die schönen Waldwege benutzen. Ihr diplomierter Begleiter wird Ihnen die Ecken des Waldes zeigen: Er wird Sie zum weißen Teich, zu einer Taubenfarm… führen. Ein sportlicher Moment und gleichzeitig Entspannung durch die umliegende Natur.

Unterrichtszeit: 14:00 bis 16:30 Uhr.

Preis: 39? pro Person.

Ab einem Alter von 12 Jahren.

Treffpunkt: Les Vélos de Pilou – Seignosse bourg

Begrenzte Anzahl an Plätzen: 10 Personen

Reservierung erforderlich unter 05 58 98 65 70

Mise à jour le 2023-03-07 par OT Seignosse