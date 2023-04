Mon premier cours de surf Lost Surf School, 22 avril 2023, Seignosse.

Bienvenue à Lost Surf School, notre école de surf nichée idéalement entre la plage et la dune. C’est les pieds dans le sable et dans une ambiance familiale et décontractée que nous vous accueillerons afin de partager notre passion pour le surf et l’océan.

A partir de 8 ans..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 12:45:00. .

Lost Surf School Plage de l’Agréou

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Welcome to Lost Surf School, our surf school ideally located between the beach and the dune. It is with your feet in the sand and in a family and relaxed atmosphere that we will welcome you to share our passion for surfing and the ocean.

From 8 years old.

Bienvenido a Lost Surf School, nuestra escuela de surf enclavada entre la playa y la duna. Con los pies en la arena y en un ambiente familiar y relajado, te daremos la bienvenida para compartir nuestra pasión por el surf y el océano.

A partir de 8 años.

Willkommen in der Lost Surf School, unserer Surfschule, die zwischen dem Strand und der Düne liegt. Mit den Füßen im Sand und in einer familiären und entspannten Atmosphäre heißen wir Sie willkommen, um unsere Leidenschaft für das Surfen und den Ozean zu teilen.

Ab 8 Jahren.

