Cours de photo sur la plage avec un pro 1 avenue des Lacs, 21 avril 2023, Seignosse.

Lors une séance photos sur une plage, Thierry Organoff, photographe professionnel spécialisé dans le surf, vous délivrera ses conseils pour appréhender et capturer en image l’océan et les paysages sous toutes leurs facettes..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 16:30:00. .

1 avenue des Lacs Office de Tourisme

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



During a photo session on a beach, Thierry Organoff, professional photographer specialized in surfing, will deliver his advice to you to apprehend and capture in image the ocean and the landscapes under all their facets.

Durante una sesión fotográfica en una playa, Thierry Organoff, fotógrafo profesional especializado en surf, le dará consejos para captar el océano y el paisaje en todas sus facetas.

Bei einem Fotoshooting am Strand gibt Ihnen der professionelle Surffotograf Thierry Organoff Tipps, wie Sie den Ozean und die Landschaft in all ihren Facetten erfassen und im Bild festhalten können.

