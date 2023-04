Atelier créatif fleurs séchées 705 avenue Larrigan, 20 avril 2023, Seignosse.

Un rendez-vous créatif dans une ambiance d’échange, de partage et de détente autour de la fleur séchée.

Venez testez votre créativité !

Céline vous accueillera dans son atelier et vous expliquera d’où proviennent ses fleurs, comment les faire sécher et quelles sont les différentes variétés..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 19:00:00. .

705 avenue Larrigan Atelier Césarine

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



A creative meeting in an atmosphere of exchange, sharing and relaxation around the dried flower.

Come and test your creativity!

Céline will welcome you in her workshop and will explain you where her flowers come from, how to dry them and what are the different varieties.

Un encuentro creativo en un ambiente de intercambio, puesta en común y relajación en torno a la flor seca.

¡Venga a poner a prueba su creatividad!

Céline le dará la bienvenida a su taller y le explicará de dónde proceden sus flores, cómo secarlas y cuáles son las distintas variedades.

Ein kreatives Treffen in einer Atmosphäre des Austauschs, des Teilens und der Entspannung rund um die getrocknete Blume.

Kommen Sie und testen Sie Ihre Kreativität!

Céline wird Sie in ihrem Atelier begrüßen und Ihnen erklären, woher ihre Blumen kommen, wie sie getrocknet werden und welche verschiedenen Sorten es gibt.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Seignosse