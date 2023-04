Découverte de l’étang blanc en barque dans l’univers des pêcheurs et chasseurs 4 route Louis de Bourmont, 19 avril 2023, Seignosse.

Christophe Lesbats, habitant de l’étang et président de l’association de pêche, vous dévoilera tous les secrets de l’étang : les animaux et la flore, la chasse à la tonne, la vie de l’étang et ses habitants. A partir de 5 ans..

4 route Louis de Bourmont Etang Blanc

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Christophe Lesbats, inhabitant of the pond and president of the fishing association, will reveal all the secrets of the pond: the animals and the flora, the hunting by the ton, the life of the pond and its inhabitants. From 5 years old.

Christophe Lesbats, habitante del estanque y presidente de la asociación de pesca, le contará todos los secretos del estanque: los animales y la flora, la caza por toneladas, la vida del estanque y sus habitantes. A partir de 5 años.

Christophe Lesbats, Bewohner des Teichs und Vorsitzender des Angelvereins, wird Ihnen alle Geheimnisse des Teichs enthüllen: Tiere und Pflanzen, die Jagd auf die Tonne, das Leben im Teich und seine Bewohner. Ab 5 Jahren.

