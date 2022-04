Seignocéane, ensemble nettoyons nos plages ! Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: 40510

Seignosse 40510 Ensemble, nettoyons nos plages !

Le samedi 14 mai de 10h à 12h aura lieu la 7ème édition des Seignocéanes sur la plage des Bourdaines à Seignosse. Venez passer une matinée citoyenne dans un cadre unique en participant à une vaste opération de préservation du littoral.

La ville de Seignosse organise un grand nettoyage de plage. Une boisson sera offerte par la Mairie de Seignosse à l’issue du ramassage. Passez un moment citoyen de préservation du littoral par le nettoyage de la plage. Organisé par la Mairie de Seignosse. +33 5 58 43 32 15 Ensemble, nettoyons nos plages !

