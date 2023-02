SEIGNEUR DES ANNEAUX MUSIQUE DES FILMS SALLE CORTOT, 16 février 2023, PARIS.

SEIGNEUR DES ANNEAUX MUSIQUE DES FILMS SALLE CORTOT. Un spectacle à la date du 2023-02-16 (2023-02-16 au ) 20:30. Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

Rejoignez la communauté ! En 2022 que vous soyez fan de la saga de Frodon et Bilbo, venez redécouvrir la musique des films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, dans un concert événement.Revivez ces grands moments du cinéma, les vertes prairies de la Comté, la découverte des mines de la Moria, la bataille du Gouffre de Helm ou bien encore la charge des Rohirrims, sous les notes expertes du Quatuor Yako.Les 21 et 22 septembre 2022 et les 11 et 12 Janvier 2023 à 20h30Paris 17ème | Salle CortotDurée 1h Ludovic, Pierre, Sarah et Alban : Un Quatuor de lusiciens improbables au style rock pour prolonger le voyage et vous faire rêver. Ludovic Thilly | ViolonPierre Maestra | ViolonSarah Teboul | AltoAlban Lebrun | Violoncelle Quatuor Yako

SALLE CORTOT PARIS 78 rue Cardinet Paris

