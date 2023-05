FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ À BOUDRÉ Boudré, 13 mai 2023, .

Une journée remplie d’ateliers au coeur de la forêt de Boudré !.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 19:00:00. EUR.

Boudré

Seiches-sur-le-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A day full of workshops in the heart of the Boudré forest!

¡Un día lleno de talleres en el corazón del bosque de Boudré!

Ein Tag voller Workshops im Herzen des Boudré-Waldes!

Mise à jour le 2023-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire