Soirée jeux ! SEICH Seich, 1 décembre 2023, Seich.

Seich,Hautes-Pyrénées

Venez jouer et passer une bonne soirée avec Rebelote65 ..

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 . .

SEICH à la mairie de Seich

Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come play and have a good time with Rebelote65.

Ven a jugar y a pasar una buena velada con Rebelote65.

Kommen Sie und spielen Sie und verbringen Sie einen schönen Abend mit Rebelote65 .

Mise à jour le 2023-10-14 par OT de Neste-Barousse|CDT65