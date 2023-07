Les Soeurs Hiver SEICH Seich, 22 juillet 2023, Seich.

Seich,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir l’univers magique de « Les Soeurs Hiver ». Belle histoire de mythologie Nordique de Jolan C. Bertrand.

Une histoire qui nous fait aussi rêver grâce aux illustrations magnifiques de Tristan Gion.

Opportunité de voir Tristan travailler en direct avec la création et projection de dessins inédits de cette belle histoire!.

2023-07-22 17:00:00 fin : 2023-07-22 . .

SEICH salle des fêtes

Seich 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover the magical world of « Les Soeurs Hiver ». A beautiful story of Norse mythology by Jolan C. Bertrand.

A story that also makes us dream, thanks to Tristan Gion’s magnificent illustrations.

An opportunity to see Tristan work live with the creation and projection of unpublished drawings from this beautiful story!

Venga a descubrir el mundo mágico de « Les Soeurs Hiver ». Una bella historia de mitología nórdica escrita por Jolan C. Bertrand.

Una historia que también nos hace soñar gracias a las magníficas ilustraciones de Tristan Gion.

Tendrá la oportunidad de ver a Tristan trabajando en directo en la creación y proyección de dibujos inéditos de esta hermosa historia

Entdecken Sie die magische Welt von « Die Winterschwestern ». Eine wunderschöne Geschichte aus der nordischen Mythologie von Jolan C. Bertrand.

Eine Geschichte, die uns auch dank der wunderschönen Illustrationen von Tristan Gion zum Träumen bringt.

Sie haben die Möglichkeit, Tristan bei der Arbeit zuzusehen und unveröffentlichte Zeichnungen zu dieser schönen Geschichte zu sehen

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Neste-Barousse|CDT65