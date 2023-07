Repas gastronomique autour du cochon cul noir Ségur-le-Château, 6 août 2023, Ségur-le-Château.

Ségur-le-Château,Corrèze

Repas champêtre gastronomique avec animation musicale. Parrainé par Fabienne Thibault. Animation musicale (Momo) . Exposition de la race porc cul noir..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Gourmet country meal with musical entertainment. Sponsored by Fabienne Thibault. Musical entertainment (Momo). Exhibition of the porc cul noir breed.

Comida campestre gourmet con espectáculo musical. Patrocinado por Fabienne Thibault. Animación musical (Momo). Exhibición de la raza porcina culo negro.

Ländliches Gourmetessen mit musikalischer Unterhaltung. Gesponsert von Fabienne Thibault. Musikalische Unterhaltung (Momo) . Ausstellung der Schweinerasse Cul Noir.

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme