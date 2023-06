2eme MARCHE D’ETE Ségur, 20 juillet 2023, Ségur.

Ségur,Aveyron

A partir de 18h avec possibilité de restauration, buvette sur place, tables et chaises à disposition. Animation musicale, jeux pour enfants. VIDE MAISON dans le village (14h-18h)..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . EUR.

Ségur 12290 Aveyron Occitanie



From 6 p.m. with catering and refreshments on site, tables and chairs available. Musical entertainment, children’s games. HOUSE VACANCY in the village (2pm-6pm).

A partir de las 18.00 horas con posibilidad de comer y beber in situ, mesas y sillas disponibles. Animación musical, juegos para niños. CASA VACANTE en el pueblo (14.00-18.00 h).

Ab 18 Uhr mit Verpflegungsmöglichkeit, Getränkestand vor Ort, Tische und Stühle stehen zur Verfügung. Musikalische Unterhaltung, Spiele für Kinder. HAUSLEERUNG im Dorf (14h-18h).

Mise à jour le 2023-06-23 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU