SEGULA DAYS : Job Dating – AERONAUTIQUE Espace Mezzanine Cornebarrieu, mardi 19 mars 2024.

Echangez avec nos recruteurs et opérationnels lors d’un Jobdating et découvrez nos nouvelles opportunités dans le domaine Aéronautique. Ajusteur, chaudronnier, Techniciens, designer, développeur, mécanicien, Ingénieur d’études, … Trouvez votre job idéal !

Venez avec votre CV !

Nous offrons un buffet déjeunatoire aux candidats venant nous rencontrer sur la pause de midi.

Venez à la rencontrer des collaborateurs : managers, ingénieurs, fonctions supports, pour vous présenter nos métiers, les parcours d’évolution et trouver une nouvelle opportunité de poste.

Espace Mezzanine 20 avenue Latécoère 31700 Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne