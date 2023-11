MARCHÉ DE NOËL – SEGRÉ Segré Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou-Bleu MARCHÉ DE NOËL – SEGRÉ Segré Segré-en-Anjou Bleu, 26 novembre 2023, Segré-en-Anjou Bleu. Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire Marché de Noël organisé dans le centre-ville de Segré, le dimanche 26 novembre 2023..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 19:00:00. .

Segré

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas market in downtown Segré, Sunday, November 26, 2023. Mercado de Navidad en el centro de Segré el domingo 26 de noviembre de 2023. Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Segré am Sonntag, den 26. November 2023. Mise à jour le 2023-11-07 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou-Bleu Autres Lieu Segré Adresse Segré Ville Segré-en-Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Segré Segré-en-Anjou Bleu latitude longitude 47.6859568;-0.8739345

Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/segre-en-anjou-bleu/