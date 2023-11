Soirée conviviale sur le Code de la route et la sécurité routière Segré En Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou-Bleu Soirée conviviale sur le Code de la route et la sécurité routière Segré En Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu, 30 novembre 2023, Segré-en-Anjou Bleu. Soirée conviviale sur le Code de la route et la sécurité routière Jeudi 30 novembre, 20h30 Segré En Anjou Bleu Les élus MSA du Comité local de Segré ont à cœur de favoriser le bien vivre ensemble et cela se passe aussi sur nos routes ! Que vous soyez automobilistes, cyclistes ou conducteurs d’engins agricoles, nous vous attendons pour cette soirée gratuite, ludique et ouverte à tous. Des quiz et deux intervenants passionnés permettront de revoir ensemble et dans la bonne humeur les règles de bonne conduite : – Bernard Charriot, intervenant en sécurité routière – Sergine Urvoy, conseillère en prévention des risques professionnels à la MSA de Maine-et-Loire Ce temps s’achèvera autour d’un pot convivial. Segré En Anjou Bleu segré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T23:59:00+01:00 vivre ensemble sécurité routière Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou-Bleu Autres Lieu Segré En Anjou Bleu Adresse segré Ville Segré-en-Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Segré En Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu latitude longitude 47.684669;-0.870624

