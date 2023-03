FESTIVAL CHAP’ART Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu . Au programme de ce festival artistique dans la commune de la Chapelle-sur-Oudon.

Au programme : Spectacle Musique Théâtre, sur réservation au 06 02 23 49 88 ou en ligne sur «Helloasso Gala La Chapelle»

Animations gratuites toute la journée au village du festival.

Restauration et tables de pique-nique sur place. L’association GALA en partenariat avec le comité des fêtes de la Chapelle sur Oudon vous invite au Festival CHAP’ART le samedi 24 juin 2023. +33 6 02 23 49 88 Segré-en-Anjou Bleu

