RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN LE PLESSIS Place de l’église Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN LE PLESSIS Place de l’église, 3 juin 2023, Segré-en-Anjou Bleu. « Rendez-vous aux jardins » proposé au jardin du Plessis, les 3 et 4 juin 2023..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 19:00:00. EUR.

Place de l’église Saint-Aubin-du-Pavoil

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



« Rendez-vous aux jardins » proposed at the garden of Plessis, June 3 and 4, 2023. « Rendez-vous aux jardins » propuesto en el jardín de Plessis, los días 3 y 4 de junio de 2023. « Rendez-vous aux jardins » angeboten im Jardin du Plessis am 3. und 4. Juni 2023. Mise à jour le 2023-05-10 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Place de l'église Adresse Place de l'église Saint-Aubin-du-Pavoil Ville Segré-en-Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Place de l'église Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu Place de l'église Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/segre-en-anjou bleu/

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN LE PLESSIS Place de l’église 2023-06-03 was last modified: by RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN LE PLESSIS Place de l’église Place de l'église 3 juin 2023 Place de l'église Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire