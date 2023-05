RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU CHÂTEAU DE LA MONTCHEVALLERAIE, 3 juin 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Visite des jardins et du parcours d’art contemporain du château de La Montchevalleraie..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. EUR.

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Visit the gardens and the contemporary art trail of the castle of La Montchevalleraie.

Visite los jardines y el recorrido de arte contemporáneo del castillo de La Montchevalleraie.

Besuchen Sie die Gärten und den Parcours für zeitgenössische Kunst im Schloss La Montchevalleraie.

Mise à jour le 2023-05-10 par eSPRIT Pays de la Loire