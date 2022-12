Ségal’Arts » Festival des Arts de la Rue et des Champs Prendeignes Prendeignes Prendeignes Catégories d’évènement: Lot

Lot Prendeignes EUR Programme à venir Prendeignes ouvre à nouveau son festival Ségal’Arts18ème édition… ! Pléthore de spectacles divers et éclectiques recréeront à n’en pas douter, l’alchimie des années précédentes avec la complicité des habitants. Du théâtre et de la musique pour nous faire voyager du haut du Ségala jusqu’à l’autre bout du monde ; voilà ce que propose cette année encore l’Association Le Pilou à découvrir sans modération.

Buvette et restauration sur place +33 6 87 38 86 89 association Ségal’Art

