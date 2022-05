Ségal’Arts” Festival des Arts de la Rue et des Champs 17ème édition

Ségal’Arts” Festival des Arts de la Rue et des Champs 17ème édition, 29 juillet 2022, . Ségal’Arts” Festival des Arts de la Rue et des Champs 17ème édition

2022-07-29 – 2022-07-29 EUR Programme :

VENDREDI 29 JUILLET

10h-16h : Atelier théâtre

17h00 : Guinguette Magique – Cie Du Troll

18h00 : De l’Arbre à l’Art – Cie Les Cubiténistes

20h30 : Mue – Cie Le Petit Théâtre de Pain

22h30 : Concert Trio Welcome SAMEDI 30 JUILLET

16h30 : Guinguette Magique – Cie Du Troll

18h00 : La cuisinière – Cie Tout en vrac

21h00 : Heavy Motors – Cie SPPI

22h30 : Concert Alkabaya DIMANCHE 31 juillet – Journée famille Gratuite

11h00 : Petit déjeuner gourmand avec la Cie Önirik

13h30 : Sieste musicale – Cie Önirik

14h30-15H30 : Guinguette Magique – Cie Du Troll

15h30-16h15 : Passe par la fenêtre et cours – Cie Happy Face

16h30-17h30 : Plouf et replouf – Cie Super Super

17h30 : Concert Les Mécanos

Présence de l’Astromobile

Animations pendant le festival

Exposition d’Artistes locaux Prendeignes ouvre à nouveau son festival Ségal’Arts… Pléthore de spectacles divers et éclectiques recréeront à n’en pas douter, l’alchimie des années précédentes avec la complicité des habitants. Du théâtre et de la musique pour nous faire voyager du haut du Ségala jusqu’à l’autre bout du monde ; voilà ce que propose cette année encore l’Association Le Pilou à découvrir sans modération.

Buvette et restauration sur place

association Ségal'Art

