Sega Bodega + guest Petit Bain, 26 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 26 janvier 2022

de 20h à 22h45

payant

▂ Sega Bodega

Le producteur, interprète et boss de son propre label Sega Bodega – AKA Salvador Navarrete – s’est bâti la réputation d’être l’un des esprits créatifs les plus innovants et les plus précoces du Royaume-Uni. Il a eu un impact sur la musique, la mode et le cinéma, en enregistrant certains des moments culturels les plus importants de ces dernières années, ainsi qu’en créant un catalogue d’œuvres prolifiques encensés par la critique, des sorties solo qui traversent les genres, styles et compositions.

à écouter : https://www.youtube.com/user/SEGABODEGA

Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)



Contact : Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/events/553291955751090/

Date complète :

