SéFAR Music Médiathèque Grand M Toulouse, dimanche 9 juin 2024.

SéFAR Music Concert – Musique afro-méditerranéenne Dimanche 9 juin, 16h00 Médiathèque Grand M

Début : 2024-06-09T16:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T16:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Dimanche 9 juin à 16h

SéFAR Music est une formation Toulousaine de musique afro-méditerranéenne teintée de blues et de rock. Le nom SéFAR est emprunté à une cité fantôme du désert nord africain, un lieu très inspirant pour le fondateur du groupe, Mounir Hachemaoui, qui représente pour lui le déracinement. SéFAR raconte la méditerranée et l’Afrique à travers des textes chantés principalement en arabe et des compositions originales axées sur le groove et la danse.

Laissez-vous porter par le vent qui vous mènera côtoyer les mystères des montagnes du Tassili, SÉFAR.

Avec la participation de Mounir Hachemaoui (basse, chant), Nicolas Cabello (batterie), Jonathan Lassartre (guitare) et Siaka Sanou (djembé, chant).

Médiathèque Grand M (en extérieur)

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Concert Tout public