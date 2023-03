2ème festival de théâtre Jo Tréhard Sées Catégories d’Évènement: Orne

Orne . Vous n’avez pas vu notre dernière pièce de théâtre « Au bout du rouleau »! Alors rendez-vous le vendredi 31 mars à 20h30 à l’espace polyvalent de SÉES dans le cadre du festival Jo TRÉHARD. À ne pas manquer aussi le 1er avril à 10h00 « La dernière nuit d’ Aloysius Bertrand » à 14h00 « Repaire zéro » à 17h concert et 20h30 « Dîner d’adieu ».

Le 2 avril à 14h00 « Vive Moisy » et à 16h30 « Le trésor de tante Agathe »

La troupe de Lonrai en Scène vous attend avec plaisir

Réservations : 06 37 71 90 77 ou miroirnormand61@gmail.com

