SEEKSICKSOUND – Mayflo / Agôn / Funest / Background / Fluid Matter L’Alimentation Générale, 5 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 5 novembre 2021

de 23h à 5h

payant

SeekSickSound fait son retour en format club avec une première soirée à l’Alimentation Générale placée sous le signe des drums

On vous a concocté pour l’occasion un plateau certifié local avec quelques uns des plus fins artistes de ces scènes en terres franciliennes.

Batteur, producteur et DJ, Mayflo est résident chez ItinéraireBis, collectif dans lequel il développe ses sélections pouvant s’étirer de la house au break ou du footwork à la disco. Auteur d’un EP à paraître chez Community Center, il s’est déjà illustré chez Beat X Changers ou QSS.

Membres fondateurs de Few Tips To Heal, Agôn et Funest se succèderont aux decks pour représenter leur sens du mix tout-terrain : derrière un intérêt commun pour la syncope et la basse, les deux DJs et producteurs croisent sans complexe breaks, club, grime, jungle.

Côté SSS, on vous envoie deux de nos spécialistes de la percussion : Background, membre de The Bass Society et résident chez Rinse France, livrera l’un de ses sets orientés drums, breaks et bass, quand Fluid Matter, fondateur du label Virtual Forest, se chargera d’un warm-up orienté club music.

~~~

MAYFLO (ItinéraireBis / QSS / Beat X Changers)

https://www.facebook.com/Mayflooo/

AGÔN (Few Tips To Heal)

https://www.facebook.com/agonsoundfr/

https://soundcloud.com/…/lief-records-waldman-invite…

FUNEST (Few Tips To Heal)

https://www.facebook.com/Funest1

https://soundcloud.com/…/premiere-funest-safe-pass-out…

BACKGROUND (SSS / The Bass Society / Syrinx)

https://www.facebook.com/backgroundmusic.sss

https://soundcloud.com/…/the-bass-society-03-octobre-2021

FLUID MATTER (SSS / Virtual Forest Records)

https://www.facebook.com/fluidmatta

https://soundcloud.com/flui…/sets/fluid-matter-midnight-ep

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

L'Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

Date complète :

2021-11-05T23:00:00+01:00_2021-11-06T05:00:00+01:00