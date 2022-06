Seed. Parc Floral de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris ! Formé en 2016, SEED Ensemble est un projet de dix musiciens dirigé par la compositrice, arrangeuse et saxophoniste alto Cassie Kinoshi. Déjà un géant de la scène jazz britannique, elle est connue pour son travail avec le septuor de jazz entièrement féminin, Nerija, et le groupe de jazz afrobeat, Kokoroko. Combinant le jazz avec le groove influencé par Londres, l’Afrique de l’Ouest et les Caraïbes, le SEED Ensemble de Cassie Kinoshi explore un mélange de genres à travers des compositions et des arrangements originaux. ———- ✿ Rendez-vous le dimanche 28 août à 17h

✿ Concert gratuit, entrée libre Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://festivalsduparcfloral.paris/event/seed-ensemble/

