Quand le vignoble rencontre le folklore 116 rue des Églises, 1 septembre 2023, Seebach.

Animations dans un magnifique écrin d’antan qu’est le corps de ferme de la Maison Jülg. L’occasion parfaite pour renouer avec de belles traditions sublimées par quelques verres de vin. Restauration typique alsacienne..

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-02 . 0 EUR.

116 rue des Églises

Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est



Events in a magnificent old-fashioned setting, the farmhouse of the Jülg House. The perfect occasion to renew with beautiful traditions sublimated by a few glasses of wine. Typical Alsatian catering.

Eventos en un magnífico marco a la antigua usanza, la granja de la Maison Jülg. La ocasión perfecta para revivir bellas tradiciones realzadas con unas copas de vino. Catering típico alsaciano.

Veranstaltungen in einem wunderschönen Schmuckkästchen aus alten Zeiten, dem Bauernhaus des Hauses Jülg. Die perfekte Gelegenheit, um an schöne Traditionen anzuknüpfen, die durch einige Gläser Wein veredelt werden. Typische elsässische Gastronomie.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte