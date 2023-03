Vide-greniers, 27 août 2023, Seebach .

Vide-greniers

Rue des Eglises Seebach 67160

2023-08-27 06:00:00 – 2023-08-27 18:00:00

Seebach

67160

.

L’association Richesses de Seebach organise son traditionnel vide-greniers en plein air, dans le cadre typique et emblématique des « villages blancs », place de la Mairie et dans la rue des églises. Petite restauration et buvette sur place.

