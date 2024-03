See Surf Initiation au surf pour mal et non-voyants avec l’UNADEV sur inscription Lacanau surf club Lacanau, dimanche 8 septembre 2024.

Lors de cette journée d’initiation See Surf recevra 6 bénéficiaires (See Surfeurs) dont 4 déficients visuels de l’UNADEV de Bordeaux (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels).

Cette association a pour objet la réalisation d’actions socio-sportives pour

Le développement d’un réseau d’entraide de personnes, valides et non-valides, qui partagent des valeurs simples d’entraide et d’échange autour de la pratique du surf.

L’organisation d’actions évènementielles, avec l’aide de partenaires, sponsors et mécènes, dans le but de promouvoir et délivrer un message d’espoir afin que les personnes atteintes de handicap visuel puissent dépasser l’isolement créé par leur situation. .

Lacanau surf club Boulevard de la Plage

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine seesurf@live.fr

