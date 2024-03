See Surf Iniatiation au surf pour mal et non-voyants lors du Lacanau Pro sur inscription Lacanau, vendredi 16 août 2024.

See Surf Iniatiation au surf pour mal et non-voyants lors du Lacanau Pro sur inscription Lacanau Gironde

See surf organise une journée de sensibilisation au handicap visuel et au surf lors du Caraibois Lacanau Pro le vendredi 18 août.

A cette occasion, nous vous proposerons une démonstration et une animation pour sensibiliser le public à la déficience visuelle et au surf en mode « non-voyant ».

Nous réaliserons une démonstration avec plusieurs déficients visuels ou see surfeurs . Ils sont tous en situation de handicap visuel, avec chacun d’entre eux avec un niveau différent de pratique du surf, débutant, intermédiaire et confirmé.

Certains d’entre eux ont déjà participé à quelques compétitions Handisurf. Ils seront accompagnés et encadrés par des bénévoles de SEE SURF. Ces quelques passionnés auront pour objectif de vous montrer que l’on peut dépasser son handicap et pratiquer le surf. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16

fin : 2024-08-16

Boulevard de la Plage

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine seesurf@live.fr

