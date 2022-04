See Surf – Formation des bénévoles pour Initiation au surf pour mal et non-voyants Lacanau, 22 mai 2022, Lacanau.

See Surf – Formation des bénévoles pour Initiation au surf pour mal et non-voyants Lacanau

2022-05-22 12:00:00 – 2022-08-21 17:00:00

Lacanau Gironde Lacanau

Le but de See Surf est de faire découvrir la pratique du Surf pour les mal et non-voyants. Pour cela nous :

organisons des journées d’initiation au Surf (adultes, ados ou enfants),

fédérons des bénévoles, qui acceptent de partager leur temps,

partageons nos connaissances et nos valeurs simples d’entraide et d’échange entre valides et non valides autour de la pratique du Surf.

+33 6 06 49 78 83

Lacanau

