Brest Finistère Seduros – Paroles de femmes sourdes Que signifie être une femme sourde aujourd’hui ?

Sur scène, un périple : la récolte d’une trentaine de témoignages. Celles qui ne parlent pas ont accepté de raconter leurs vies. “Il est porté par l’écriture scénique de Gwenola Lefeuvre qui a su mêler des paroles de femmes sourdes à une chorégraphie saisissante. Ces témoignages doivent avoir une place dans notre mémoire”. Emmanuelle Laborit Spectacle bilingue français et Langue des Signes Française Buvette et petite restauration sur place Mise en scène et chorégraphie : Gwenola Lefeuvre

Texte : Cécile Ladjali

Lumière : Anna Sauvage

Sous-titres : Maryse Rossignol

