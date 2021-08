La Morte Parc des sports et des loisirs Isère, La Morte SEDD : Atelier vélo de remise en selle Parc des sports et des loisirs La Morte Catégories d’évènement: Isère

La Morte

SEDD : Atelier vélo de remise en selle Parc des sports et des loisirs, 2 octobre 2021, La Morte. SEDD : Atelier vélo de remise en selle

Parc des sports et des loisirs, le samedi 2 octobre à 14:00

Animation d’un parcours vélo afin de mettre en pratique les bases du déplacement à vélo : formation théorique au savoir rouler à vélo en ville, diagnostic sécurité et équipement, parcours pratique en ville.

inscription

Animation d’un parcours vélo afin de mettre en pratique les bases du déplacement à vélo : formation théorique au savoir rouler à vélo en ville + parcours pratique Parc des sports et des loisirs Villiers-le-Bel rue du champ bacon La Morte Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Morte Autres Lieu Parc des sports et des loisirs Adresse Villiers-le-Bel rue du champ bacon Ville La Morte lieuville Parc des sports et des loisirs La Morte