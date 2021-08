SEDD : Animation “Réduire ses dépenses énergétiques à la maison” (Villiers-le-Bel) Maison Jacques Brel, 25 septembre 2021, Arnouville.

le samedi 25 septembre à Maison Jacques Brel

Locataires ou propriétaires, découvrez au cours d’une animation active les clés pour maîtriser vos consommations et vos dépenses énergétiques à la maison : – identifiez les principales sources de consommations d’énergie, et les enjeux qu’il y a à mieux les maîtriser; – apprenez quels écogestes simples permettent de réduire vos consommations et repartez avec un pack “éco-énergie” (10 petits équipements que vous pourrez installer chez vous); – découvrez quels sont les travaux de rénovation énergétique efficaces, quelles sont les aides mobilisables et renseignez vous sur le parcours d’accompagnement porté par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF). Deux sessions d’ateliers animées par SOLIHA et co-organisées par la CARPF et la Mairie de Villiers-le-Bel.

Entrée sur inscription

Maison Jacques Brel 44 Avenue Pierre Semard 95400 Villiers-le-Bel Arnouville Val-d’Oise



