Visite Guidée – Tucker Tours Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Richard Tucker est passionné par l’histoire militaire Ardennaise. Il vous emmène le temps d’une journée à la découverte de l’histoire militaire de Sedan et de ses alentours. Vous visitez différents lieux de Mémoire (Blockhaus, Nécropoles, Cimetières militaires…). Pour comprendre l’assaut allemand lors de la traversée de la Meuse en Mai 1940, Richard vous transporte d’un conflit à l’autre. Il vous guide sur les pas des combattants de 1870, de 1914, de 1918 et de 1940.Après la découverte des différents points de vue, les progressions des différentes armées n’auront plus aucun secret pour vous.Vous terminez votre journée 25 mètres sous terre lors de la visite guidée de l’ouvrage de La Ferté, privatisé pour vous.Une demande particulière : Richard saura s’adapter à votre demande concernant les trois conflits..

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Richard Tucker is passionate about Ardennes military history. He will take you for a day to discover the military history of Sedan and its surroundings. You will visit different places of memory (Blockhouses, Necropolises, Military Cemeteries…). To understand the German assault during the crossing of the Meuse in May 1940, Richard takes you from one conflict to another. He will guide you in the footsteps of the fighters of 1870, 1914, 1918 and 1940. After discovering the different points of view, the progress of the different armies will no longer hold any secrets for you. You will end your day 25 metres underground during the guided tour of the La Ferté work, privatized for you. A special request: Richard will be able to adapt to your request concerning the three conflicts.

Richard Tucker es un apasionado de la historia militar de las Ardenas. Le llevará durante un día a descubrir la historia militar de Sedán y sus alrededores. Visitará diferentes lugares de memoria (blocaos, necrópolis, cementerios militares…). Para entender el asalto alemán durante el cruce del Mosa en mayo de 1940, Richard le transporta de un conflicto a otro. Le guiará tras las huellas de los combatientes de 1870, 1914, 1918 y 1940.Después de descubrir los diferentes puntos de vista, el avance de los diferentes ejércitos ya no tendrá secretos para usted.Terminará su jornada a 25 metros bajo tierra durante la visita guiada a la obra de La Ferté, privatizada para usted.Una petición especial: Richard podrá adaptarse a su petición en relación con los tres conflictos.

Richard Tucker begeistert sich für die Militärgeschichte der Ardennen. Er nimmt Sie einen Tag lang mit auf eine Entdeckungsreise durch die Militärgeschichte von Sedan und seiner Umgebung. Sie besuchen verschiedene Erinnerungsorte (Blockhäuser, Nekropolen, Militärfriedhöfe…). Um den deutschen Angriff bei der Überquerung der Maas im Mai 1940 zu verstehen, versetzt Sie Richard von einem Konflikt in den anderen. Er führt Sie auf den Spuren der Kämpfer von 1870, 1914, 1918 und 1940.Nach der Entdeckung der verschiedenen Aussichtspunkte wird der Vormarsch der verschiedenen Armeen kein Geheimnis mehr für Sie sein.Sie beenden Ihren Tag 25 Meter unter der Erde mit einer Führung durch das Festungswerk La Ferté, das für Sie privatisiert wurde.Ein besonderer Wunsch: Richard kann sich auf Ihre Wünsche bezüglich der drei Konflikte einstellen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme