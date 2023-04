Semi-marathon Sedan/Charleville Avenue Phillipoteaux, 1 octobre 2023, Sedan.

Marquée par son côté populaire, son ambiance chaleureuse et la sympathie de son public aux cris encourageants, le Sedan-Charleville est la plus ancienne course pédestre de ville à ville de France. Elle a vu le jour en 1906 et est longue de 24,6 kilomètres. En plus des spectateurs enthousiastes, des animations musicales viendront agrémenter la course. Le nombre des participants dépasse régulièrement les 3000. Le départ est à Sedan et les coureurs découvrent en sortant de la ville les plaines ardennaises. Le parcours, avec ses côtes et ses faux plats, se fait à proximité de la Meuse. De nombreux villages du territoire Ardenne Métropole sont traversés : Dom-Le-Mesnil , Flize , Elaire… puis il pénètre jusqu’au centre historique de Charleville, en parcourant plusieurs kilomètres au sein de la ville. Navettes de bus, consigne de sacs et accueil handi sports.

Marked by its popular side, its warm atmosphere and the sympathy of its public with encouraging shouts, the Sedan-Charleville is the oldest city to city race in France. It was first held in 1906 and is 24.6 kilometers long. In addition to the enthusiastic spectators, the race will be accompanied by musical entertainment. The number of participants regularly exceeds 3000. The start is in Sedan The start is in Sedan and the runners cover the Ardennes plains as they leave the city. The course, with its hills and false flats, is close to the Meuse. Many villages of the Ardenne Me?tropole territory are crossed: Dom-Le-Mesnil , Flize , Elaire… then it skims to the historical center of Charleville, covering several kilometers within the city. Bus shuttles, bag deposit and disabled sports reception

La de Sedan-Charleville es la carrera entre ciudades más antigua de Francia, con su carácter popular, su ambiente cálido y su público amable y animoso. Se celebró por primera vez en 1906 y tiene una longitud de 24,6 kilómetros. Además de los entusiastas espectadores, la carrera irá acompañada de animación musical. El número de participantes supera regularmente los 3.000. La salida es en Sedan La salida se da en Sedán y los corredores recorren las llanuras de las Ardenas a su paso por la ciudad. El recorrido, con sus colinas y falsos llanos, está cerca del Mosa. Se atraviesan numerosos pueblos del territorio de Ardenne Me?tropole: Dom-Le-Mesnil , Flize , Elaire… luego roza el centro histórico de Charleville, recorriendo varios kilómetros dentro de la ciudad. Lanzaderas de autobús, consigna de equipajes y recepción deportiva para discapacitados

Das Sedan-Charleville-Rennen ist das älteste Stadt-zu-Stadt-Rennen Frankreichs und zeichnet sich durch seine volkstümliche Art, seine herzliche Atmosphäre und die Sympathie seines Publikums mit seinen aufmunternden Rufen aus. Das Rennen wurde 1906 ins Leben gerufen und ist 24,6 Kilometer lang. Neben den begeisterten Zuschauern wird das Rennen auch von musikalischen Darbietungen begleitet. Die Zahl der Teilnehmer übersteigt regelmäßig die 3000er-Marke. Der Start ist in ? Sedan ist der Ausgangspunkt und die Läufer werden auf ihrem Weg aus der Stadt die Ebenen der Ardennen entdecken. Die Strecke mit ihren Steigungen und unebenen Abschnitten verläuft in der Nähe des Flusses Meuse. Viele Dörfer der Ardenne Me?tropole werden durchquert: Dom-Le-Mesnil, Flize, Elaire… Dann geht es weiter bis zum historischen Zentrum von Charleville, wobei mehrere Kilometer durch die Stadt zurückgelegt werden. Bus-Shuttle, Taschenaufbewahrung und Empfang für Behindertensportler

