Visite guidée VAH de Sedan : Les noms de rue dans le quartier du Ménil Office de tourisme, 15 place d’Armes, 19 août 2023, Sedan.

Personnages célèbres ou oubliés, bâtiments aujourd’hui disparus, ancienne configuration de la ville et de ses remparts : revisitez le quartier du Ménil au travers des noms de ses rues..

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 . EUR.

Office de tourisme, 15 place d’Armes

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Famous or forgotten people, buildings that have disappeared, the old configuration of the city and its ramparts: revisit the Menil district through the names of its streets.

Personajes célebres u olvidados, edificios desaparecidos, la antigua configuración de la ciudad y sus murallas: vuelva a visitar el barrio de Ménil a través de los nombres de sus calles.

Berühmte oder vergessene Persönlichkeiten, heute nicht mehr existierende Gebäude, die ehemalige Gestalt der Stadt und ihrer Stadtmauern: Erleben Sie das Viertel Ménil anhand der Straßennamen neu.

