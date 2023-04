Festival « Cuivres en Ardennes », 29 juillet 2023, Sedan.

Découvrez un programme riche et diversifié avec des artistes d’exceptions et passionnés, de tous les univers allant de la musique classique jusque la musique Funk-Rock pour des moments de convivialité, de découverte et de fête au cœur de la ville de Sedan .Cette année nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir les groupes : Ad libitum and CO, Octotrip, Funky Jazz Gang, Gustav Brass Band, Funky Style Brass ainsi que d’autres surprises musicales. Programmation du festival et réservation sur notre site internet cuivresenardennes.fr.

2023-07-29 à ; fin : 2023-08-05 . .

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Discover a rich and diversified program with exceptional and passionate artists, from all the universes going from the classical music to the Funk-Rock music for moments of conviviality, discovery and festival in the heart of the city of Sedan. This year we will have the pleasure to make you discover or rediscover the groups: Ad libitum and CO, Octotrip, Funky Jazz Gang, Gustav Brass Band, Funky Style Brass and other musical surprises. Festival program and reservation on our website cuivresenardennes.fr

Descubra un programa rico y diversificado con artistas excepcionales y apasionados, de todos los universos que van de la música clásica al Funk-Rock para momentos de convivencia, descubrimiento y fiesta en el corazón de la ciudad de Sedán. Este año tendremos el placer de hacerle descubrir o redescubrir los grupos: Ad libitum y CO, Octotrip, Funky Jazz Gang, Gustav Brass Band, Funky Style Brass y otras sorpresas musicales. Programa del festival y reservas en nuestra web cuivresenardennes.fr

Entdecken Sie ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm mit außergewöhnlichen und leidenschaftlichen Künstlern aus allen Bereichen der Musik, von der klassischen Musik bis zum Funk-Rock, für Momente der Geselligkeit, der Entdeckung und des Feierns im Herzen der Stadt Sedan: Ad libitum and CO, Octotrip, Funky Jazz Gang, Gustav Brass Band, Funky Style Brass sowie weitere musikalische Überraschungen. Programm des Festivals und Reservierungen auf unserer Website cuivresenardennes.fr

