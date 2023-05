Visite guidée VAH Sedan : Visite découverte 15, Place d’Armes, 5 juillet 2023, Sedan.

De la fondation du château-fort à l’église Saint-Charles et de la manufacture du Gros Chien au Palais des Princes, sont abordées les différentes facettes du centre ancien.La visite idéale pour une première découverte de Sedan !.

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 . .

15, Place d’Armes

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



From the foundation of the fortified castle to the church of Saint Charles and from the factory of the Gros Chien to the Palace of the Princes, the different facets of the old city center are covered. The ideal visit for a first discovery of Sedan!

Desde los cimientos del castillo fortificado hasta la iglesia de Saint-Charles y desde la fábrica de Gros Chien hasta el Palacio de los Príncipes, se exploran las diferentes facetas del casco antiguo

Von der Gründung der Festung bis zur Kirche Saint-Charles und von der Manufaktur des Gros Chien bis zum Prinzenpalast werden die verschiedenen Facetten des alten Zentrums behandelt. Die ideale Besichtigung für eine erste Entdeckung von Sedan!

