La fête de la bière vous donne cette année encore rendez vous pour trois jours de fête conviviale, que vous soyez amateur ou connaisseur, pour découvrir ou re-découvrir la blonde, la brune et la rousse. Animations musicales Vendredi 30 juin : Soirée technoSamedi 1er Juillet : Tequila Sun GrooveDimanche 2 juillet : Mr. Maxx.

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-02 . .

Place d’Armes

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The beer festival gives you this year again an appointment for three days of friendly celebration, that you are amateur or connoisseur, to discover or rediscover the blonde, the brown and the red. Musical animations Friday June 30th : Techno nightSaturday July 1st : Tequila Sun GrooveSunday July 2nd : Mr. Maxx

Este año, la Fiesta de la Cerveza le propone de nuevo tres días de convivencia, ya sea aficionado o entendido, para descubrir o redescubrir la cerveza rubia, negra y roja. Animación musical Viernes 30 de junio: Techno nightSábado 1 de julio: Tequila Sun GrooveDomingo 2 de julio: Mr. Maxx

Das Bierfest lädt Sie auch dieses Jahr wieder zu drei Tagen geselligem Feiern ein, egal ob Sie Bierliebhaber oder -kenner sind, um blonde, braune und rote Biere zu entdecken oder wiederzuentdecken. Musikalische Unterhaltung Freitag, 30. Juni: Techno-AbendSamstag, 1. Juli: Tequila Sun GrooveSonntag, 2. Juli: Mr. Maxx

