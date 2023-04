Théâtre : La métamorphose des cigognes MJC Calonne, 23 mai 2023, Sedan.

La métamorphose des Cigognes, c’est un homme, Marc, seul dans une salle de recueil de sperme. Il doit éjaculer dans un gobelet pour faire un enfant par fécondation in vitro tandis que sa femme Isabelle est au bloc sous anesthésie générale pour la ponction ovarienne. Lui se tient là, face à vous, spectateurs, et face à lui-même. Pour se sortir de cette situation, comme lui conseille un ami qui a déjà fait ça, il faut « penser mécanique ». Pas si simple… Parce qu’au-delà du gobelet, il y a l’enfant. Mais avant l’enfant, il y a la masturbation. Pratique banale mais qui ici prend une portée toute autre.Marc a besoin de nous pour comprendre. Marc a besoin de raconter son histoire pour en sortir de cette salle. Quoi de mieux qu’un plateau de théâtre pour tenter de s’en échapper ? Essayer de comprendre ce joyeux bazar. C’est insoluble et c’est ça qui est drôle..

2023-05-23 à ; fin : 2023-05-23 . EUR.

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The metamorphosis of the storks is a man, Marc, alone in a sperm collection room. He has to ejaculate into a cup to make a child by in vitro fertilization while his wife Isabelle is in the operating room under general anesthesia for the ovarian puncture. He is standing there, facing you, the audience, and himself. To get out of this situation, as a friend who has already done this advises him, you have to « think mechanically ». Not so simple… Because beyond the cup, there is the child. But before the child, there is masturbation. Marc needs us to understand. Marc needs to tell his story to get out of this room. What better than a theater stage to try to escape from it? To try to understand this happy mess. It’s unsolvable and that’s what’s funny.

La metamorfosis de las cigüeñas trata de un hombre, Marc, solo en una sala de recogida de esperma. Tiene que eyacular en un recipiente para tener un hijo por fecundación in vitro mientras su mujer Isabelle está en el quirófano bajo anestesia general para la punción ovárica. Está de pie, frente a ustedes, el público, y frente a sí mismo. Para salir de esta situación, como le aconseja un amigo que ya lo ha hecho, hay que « pensar mecánicamente ». No es tan sencillo… Porque más allá de la copa, está el niño. Pero antes del niño, está la masturbación. Marc necesita que lo entendamos. Marc necesita contar su historia para salir de esta habitación. ¿Qué mejor manera de escapar que en un escenario de teatro? Para tratar de entender este alegre lío. Es irresoluble y eso es lo divertido.

Die Metamorphose der Störche handelt von einem Mann, Marc, der allein in einem Raum zur Spermiengewinnung steht. Er muss in einen Becher ejakulieren, um durch In-vitro-Fertilisation ein Kind zu zeugen, während seine Frau Isabelle unter Vollnarkose im OP ist, um die Eierstöcke zu punktieren. Er selbst steht dort vor Ihnen, den Zuschauern, und ist mit sich selbst konfrontiert. Um aus dieser Situation herauszukommen, so rät ihm ein Freund, der das schon einmal gemacht hat, muss man « mechanisch denken ». Gar nicht so einfach … Denn jenseits des Bechers ist das Kind. Aber vor dem Kind kommt die Masturbation. Marc braucht unsere Hilfe, um zu verstehen. Marc muss seine Geschichte erzählen, um aus diesem Raum herauszukommen. Was gibt es Besseres als eine Theaterbühne, um zu versuchen, ihr zu entfliehen? Versuchen Sie, dieses fröhliche Durcheinander zu verstehen. Es ist unlösbar und das ist das Lustige daran.

