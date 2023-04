Les mots du mardi : Rendez-vous au Zinc Médiathèque Georges-Delaw, 9 mai 2023, Sedan.

Le café, le bistrot est un lieu de rencontres, d’habitudes, de solitudes, un lieu de passage, de confidences, de conflits aussi, de transmission voire d’héritage ! Passage de la rue à l’intime, lieu où s’affrontent, se côtoient ou s’ignorent toutes les couches de la population…Avec cette lecture-spectacle, la Cie THEARTO vous invite à partager, à découvrir un univers coloré, plein d’humour et de poésie : textes et chansons sur les consommateurs, les boissons, la mutation des bistrots en poste, relais jeu … Sans oublier le patron ou la patronne (c’est selon) !.

The café, the bistro is a place of meetings, habits, solitude, a place of passage, confidences, conflicts also, of transmission and even of inheritance! A passageway from the street to the intimate, a place where all strata of the population clash, rub shoulders or ignore each other… With this reading-show, the THEARTO Company invites you to share and discover a colorful universe, full of humor and poetry: texts and songs about consumers, drinks, the transformation of bistros into post offices, game relay… Without forgetting the owner or the boss (it is according to) !

El café, el bistró es un lugar de encuentros, de costumbres, de soledad, un lugar de paso, de confidencias, de conflictos también, de transmisión ¡e incluso de herencia! Un pasaje de la calle a lo íntimo, un lugar donde todos los estratos de la población chocan, se codean o se ignoran… Con esta lectura-espectáculo, la compañía THEARTO le invita a compartir y descubrir un universo colorista, lleno de humor y poesía: textos y canciones sobre los consumidores, las bebidas, la transformación de los bistrós en oficinas de correos, la retransmisión de juegos… Sin olvidar al propietario o al jefe (depende)

Das Café oder Bistro ist ein Ort der Begegnungen, der Gewohnheiten, der Einsamkeit, ein Ort des Durchgangs, des Vertrauens, der Konflikte, der Weitergabe und sogar des Erbes! Mit diesem Lesespektakel lädt Sie die Cie THEARTO ein, eine bunte Welt voller Humor und Poesie zu entdecken und zu teilen: Texte und Lieder über die Konsumenten, die Getränke, die Umwandlung der Bistros in Postämter, Spielstationen … Und nicht zu vergessen: der Wirt oder die Wirtin (je nachdem)!

