Spectacle : Poeïn’ Wha ! Wha !! MJC Calonne, 3 mai 2023, Sedan.

Cette création artistique propose aux enfants d’entrer dans un monde sensoriel, déployé au fil d’un livre-objet en trois dimensions : dans une histoire inédite, les enfants cheminent au fil des langages sonore, plastique et poétique.Dans cette oeuvre, nous les invitons à explorer le minuscule en développant notamment les formes graphiques inspirées du pistil, de la racine, de la graine, du germe, mais aussi des insectes qui, par leur nombre, leur taille, la palette de formes ou de couleurs nous permettent d’envisager un voyage imaginaire que les petits s’approprient par le regard, l’écoute et la manipulation. Au delà du rôle des insectes connus, comme les abeilles domestiques et sauvages, les papillons, les guêpes, les fourmis ou les lucioles, notre proposition artistique repose sur la dimension sociale du vivant, le rapport entre les êtres et la nature, métaphore que nous proposons de déployer dans l’installation Poeïn’ Wha ! wha !!.

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 . EUR.

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



This artistic creation proposes to the children to enter a sensory world, deployed in the course of a book-object in three dimensions: in an unpublished history, the children go along the sonorous, plastic and poetic languages.In this work, we invite them to explore the tiny by developing in particular the graphic forms inspired by the pistil, the root, the seed, the germ, but also the insects which, by their number, their size, the pallet of forms or colors allow us to envisage an imaginary voyage that the small ones appropriate by the glance, the listening and the handling. Beyond the role of known insects, such as domestic and wild bees, butterflies, wasps, ants or fireflies, our artistic proposal is based on the social dimension of the living, the relationship between beings and nature, a metaphor that we propose to deploy in the installation Poeïn? Wha! wha!!

Esta creación artística invita a los niños a entrar en un mundo sensorial, desplegado a través de un libro-objeto tridimensional: en una historia original, los niños recorren lenguajes sonoros, plásticos y poéticos.En esta obra, les invitamos a explorar lo minúsculo desarrollando formas gráficas inspiradas en el pistilo, la raíz, la semilla, el germen, pero también en insectos que, por su número, su tamaño, la paleta de formas o colores, nos permiten prever un viaje imaginario del que los pequeños se apropian mediante la mirada, la escucha y la manipulación. Más allá del papel de los insectos conocidos, como las abejas domésticas y salvajes, las mariposas, las avispas, las hormigas o las luciérnagas, nuestra propuesta artística se basa en la dimensión social de los seres vivos, la relación entre los seres y la naturaleza, metáfora que nos proponemos desplegar en la instalación Poeïn? ¡¡Qué!! ¡¡Qué!!

Diese künstlerische Kreation bietet Kindern die Möglichkeit, in eine Welt der Sinne einzutauchen, die sich in einem dreidimensionalen Buchobjekt entfaltet: In einer neuartigen Geschichte bewegen sich die Kinder durch die Sprachen Klang, Plastik und Poesie.In diesem Werk laden wir sie ein, das Winzige zu erforschen, indem wir insbesondere grafische Formen entwickeln, die von Stempel, Wurzel, Samen und Keim inspiriert sind, aber auch von Insekten, die uns aufgrund ihrer Anzahl, ihrer Größe, der Palette an Formen und Farben eine imaginäre Reise ermöglichen, die sich die Kleinen durch Sehen, Hören und Manipulieren aneignen. Über die Rolle der bekannten Insekten wie Honig- und Wildbienen, Schmetterlinge, Wespen, Ameisen oder Glühwürmchen hinaus beruht unser künstlerischer Vorschlag auf der sozialen Dimension des Lebendigen, der Beziehung zwischen den Menschen und der Natur, eine Metapher, die wir in der Installation Poeïn? Wha! wha!

