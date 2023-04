Saison de la danse #4 : Man’s Madness MJC Calonne, 15 avril 2023, Sedan.

Après le succès de son premier solo No-Mad(e), le chorégraphe Marino Vanna passe du “je” au “nous” dans Man’s Madness, pièce pour quatre danseuses et danseurs qui marque la continuité de son solo.Questionnant les thèmes de la folie, de l’altérité et du dépassement de soi, cette pièce sonde en profondeur ce qui anime l’être humain et ses contradictions. À travers une danse qui mixe différents styles chorégraphiques, Marino Vanna invite les interprètes et le public à vivre une puissante expérience physique et émotionnelle.Dans Man’s Madness, les danseuses et danseurs sont amenés à se dépasser tout en partageant leurs émotions avec le public..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



After the success of his first solo No-Mad(e), choreographer Marino Vanna shifts from « I » to « we » in Man’s Madness, a piece for four dancers that marks the continuation of his solo. Through a dance that mixes different choreographic styles, Marino Vanna invites the dancers and the audience to live a powerful physical and emotional experience. In Man’s Madness, the dancers are led to surpass themselves while sharing their emotions with the audience.

Tras el éxito de su primer solo No-Mad(e), el coreógrafo Marino Vanna pasa del « yo » al « nosotros » en Man’s Madness, una pieza para cuatro bailarines que marca la continuación de su solo.Cuestionando los temas de la locura, la alteridad y la autotrascendencia, esta pieza profundiza en lo que mueve al ser humano y sus contradicciones. A través de una danza que mezcla diferentes estilos coreográficos, Marino Vanna invita a los bailarines y al público a vivir una poderosa experiencia física y emocional.En Man?s Madness, los bailarines son llevados a superarse a sí mismos mientras comparten sus emociones con el público.

Nach dem Erfolg seines ersten Solos No-Mad(e) wechselt der Choreograf Marino Vanna in Man?s Madness, einem Stück für vier Tänzerinnen und Tänzer, das die Fortsetzung seines Solos darstellt, vom « Ich » zum « Wir ».Das Stück befasst sich mit den Themen Wahnsinn, Andersartigkeit und Selbstüberwindung und untersucht tiefgreifend, was das menschliche Wesen und seine Widersprüche antreibt. In Man?s Madness werden die Tänzerinnen und Tänzer dazu gebracht, über sich selbst hinauszuwachsen und ihre Emotionen mit dem Publikum zu teilen.

