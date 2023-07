Patrimoines d’Ardennes Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Patrimoines d’Ardennes, suivez les guides !Seul(e), à deux, en famille ou entre amis, quelques heures ou toute la journée…Au printemps, en été, en automne ou en hiver. Histoire antique, moderne ou industrielle, faune ouflore… Tranquille ou sportive…Il existe une sortie à votre mesure.Détails des activités, dates programmées et tarifs disponibles sur le site www.patrimoinesdardennes.frEt pour les groupes constitués de plus de 15 personnes, devis sur demande..

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Patrimoines d’Ardennes, follow the guides ! Alone, in pairs, with family or friends, for a few hours or all day long… In spring, summer, autumn or winter. Ancient, modern or industrial history, fauna and flora… Quiet or sporty…There is an outing to suit you. Details of the activities, scheduled dates and prices are available on the website www.patrimoinesdardennes.frEt for groups of more than 15 people, estimate on request.

Patrimonio de las Ardenas, ¡siga a los guías! Solo, en pareja, en familia o con amigos, durante unas horas o todo el día… En primavera, verano, otoño o invierno. Historia antigua, moderna o industrial, fauna o flora… Los detalles de las actividades, las fechas programadas y los precios están disponibles en el sitio web www.patrimoinesdardennes.frEt para grupos de más de 15 personas, presupuesto a petición.

Das Kulturerbe der Ardennen, folgen Sie den Führern!Allein, zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden, ein paar Stunden oder den ganzen Tag… Im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Antike, moderne oder industrielle Geschichte, Fauna oder Flora… Details zu den Aktivitäten, Terminen und Preisen finden Sie unter www.patrimoinesdardennes.frEt für Gruppen von mehr als 15 Personen, Kostenvoranschlag auf Anfrage.

