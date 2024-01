Concert Sapristi !! Patrice Place Calonne Sedan, dimanche 4 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04

fin : 2024-02-04

PATRICE (reggae / All.)Patrice est à la fois ce chanteur acclamé dans les grandes salles du monde entier et ce type en salopette dans les collines jamaïquaines, transpirant à grosses gouttes sous le soleil, pour construire de ses propres mains la maison et le studio dont il rêve depuis toujours. Né d’un père sierra-léonais et d’une mère allemande dans la banlieue de Cologne, Patrice Bart-Williams a grandi en écoutant des chansons de Burning Spear, Fela Kuti, Bob Marley et Bob Dylan et a commencé à écrire ses propres chansons à l’âge de 12 ans. Ses voyages incessants sont toujours la principale source d’inspiration de ses créations. Ainsi si le Reggae de la Jamaïque reste son influence principale, ses escales américaines lui apportent autant une touche Soul qu’un esprit Folk, en Europe il retient notamment la pop anglo-saxonne et il y a l’Afrique, celle de Youssou Ndour et de Fela. Son dernier album est criblé du chiffre 9, comme le nombre de titres, comme la somme des albums réalisés en son nom depuis plus de vingt ans. Comme le jour de son anniversaire et comme le nombre de mois qu’il faut pour accoucher d’un nouvel enfant. 9 , parce que ce disque est une vraie renaissance où il célèbre ces précieux instants de communion où le temps se dilue. C’est quasiment le leitmotiv de ce nouvel album magnifier le plaisir d’être ensemble, croire en nos rêves, chérir des valeurs essentielles de liberté et de sincérité, tout simplement.BilleterieSedan: MJC Calonne (pl. Calonne)Charleville-Mézières: Le Vert Bock (rue Irénée Carré), La Plaque Tournante (rue Baron-Quinart),Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché, www.fnac.com, www.carrefour.fr, www.francebillet.com, 0 892 68 36 22 (0,34/min)En ligne: www.mjc-calonne.com

EUR.

Place Calonne MJC Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est resas.calonne@gmail.com



