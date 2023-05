Sécurité sur Internet Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sécurité sur Internet Médiathèque Jean-Pierre Melville, 22 novembre 2022, Paris. Le mardi 27 juin 2023

de 16h00 à 18h00

Le mardi 23 mai 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Réservation obligatoire via ce formulaire : https://www.billetweb.fr/pro/melville-ateliers-numeriques

Découvrez les règles de sécurité les plus essentielles à appliquer lorsqu’on utilise Internet. Prérequis : savoir utiliser un ordinateur, naviguer sur Internet et envoyer un e-mail. Réservation obligatoire selon les modalités ci-contre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

Creative Commons Sécurité sur Internet Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sécurité sur Internet Médiathèque Jean-Pierre Melville 2022-11-22 was last modified: by Sécurité sur Internet Médiathèque Jean-Pierre Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville 22 novembre 2022 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris,Paris

Paris Paris