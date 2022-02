Sécurité et Domaine Skiable – Conférence Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Sécurité et Domaine Skiable – Conférence Chamonix-Mont-Blanc, 28 février 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Sécurité et Domaine Skiable – Conférence Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc

2022-02-28 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-28 21:30:00 21:30:00 Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Cette table ronde vous apportera des éléments clés pour mieux comprendre la sécurité sur le domaine skiable et ses évolutions. +33 7 89 39 97 67 https://www.ensa.sports.gouv.fr/ Amphithéâtre ENSA 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc

