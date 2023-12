Marathon de Chablis 2024 Secteur du Pâtis Chablis, 26 octobre 2024, Chablis.

Chablis Yonne

Début : 2024-10-26

fin : 2024-10-26

Organisé en parallèle de la Fête des Vins de Chablis le samedi 26 octobre, cet événement à la fois sportif et festif aura à cœur de vous faire découvrir ce vignoble renommé de l’Yonne, situé à moins de 2h de Paris.

L’événement se veut ouvert à tous. Pour les coureurs, 3 distances seront proposées : un Marathon, un Semi-Marathon, et un Trail de 13,2 km. Si vous préférez prendre votre temps, deux randonnées sont au programme. Enfin, les plus petits seront mis à l’honneur sur les courses enfants.

Secteur du Pâtis

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



