L’artiste Juliette Beau Denès invite les participants à s’emparer du format du poster de chambre à l’effigie d’icônes populaires et des représentations promotionnelles de girls band et de boys band dans lesquelles se mêlent identités individuelles et appartenance à un groupe. Ensemble, les participants se mettront en scène pour réaliser des photographies de groupes associées à des slogans qu’ils écriront collectivement. Ces auto-représentations imaginées à plusieurs permettront de s’interroger sur les différentes manières possibles de se définir personnellement tout en se situant au sein d’une communauté.

À partir de 6 ans

Workshop conçu par Juliette Beau Denès pour concevoir et mettre en scène des portraits de groupe à travers la photographie. Centre social Nelson Mandela 3 rue Saint-Saëns 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge Essonne

